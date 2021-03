Com exceção do aviso meteorológico amarelo para Porto Santo, devido a risco de trovoada até as 12:00 e de aguaceiros até às 15:00, por vezes fortes, o resto do arquipélago está hoje sob aviso laranja do IPMA até as 12:00, devido a chuva e trovoada, um nível de alerta acima do amarelo, e às 15:00 todo o arquipélago regressa a aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros fortes e trovoada.

A costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira estiveram no sábado sob aviso vermelho, prevendo na altura o IMPA que este aviso, o mais grave na escala do instituto, se mantivesse até as 12:00 de hoje, mas desde as 6:30 de hoje o aviso desceu para laranja, até as 12:00, e a partir dessa hora e até às 21:00 desce para aviso amarelo devido aos aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Aguaceiros fortes e queda granizo, acompanhados de trovoada, provocaram no sábado a necessidade de realojamento de duas famílias, num total de sete pessoas, no concelho do Funchal, "devido à falta de condições de habitabilidade de duas casas inundadas", anunciou a Câmara Municipal do Funchal em comunicado.

A rotura de uma conduta motivou também, no sábado, o encerramento de uma estrada no Funchal e o corte no fornecimento de água potável numa área da freguesia de São Gonçalo, uma das dez que compõem este concelho.

Segundo a mesma fonte, no sábado registaram-se 13 ocorrências até às 18:00, incluindo queda de pedras e inundações, além de cortes energia elétrica em diversos locais da cidade e, devido à queda de neve e por precaução, duas estradas nas zonas montanhosas foram encerradas.

As más condições meteorológicas afetaram também a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, com dois voos oriundos do Porto a divergir para Porto Santo.

O Serviço Regional de Proteção Civil emitiu um alerta à população apelando a "evitar ao máximo" circular na via pública e atenção à formação de lençóis de água e inundações.

