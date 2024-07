O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, anunciou a decisão da China em conferência de imprensa, num período de tensões crescentes entre as duas potências, marcadas por acusações dos EUA de que a China está a rejeitar novas negociações e a não responder às propostas norte-americanas.

O porta-voz chinês referiu que "durante algum tempo, a parte americana ignorou a firme oposição da China e as repetidas tentativas de negociar, continuou a vender armas a Taiwan e tomou uma série de ações negativas que prejudicaram seriamente os interesses fundamentais" do país asiático.

"Estas ações minaram a confiança política mútua e deterioraram seriamente o ambiente político para ambos os lados prosseguirem as consultas sobre o controlo do armamento", acrescentou Lin.

No entanto, o porta-voz afirmou que "a China está disposta a manter a comunicação com os Estados Unidos sobre questões internacionais de controlo de armas com base no respeito mútuo, na coexistência pacífica e na cooperação mutuamente benéfica".

Ele lembrou que "a parte americana deve respeitar os interesses fundamentais da China e criar as condições necessárias para o diálogo e o intercâmbio entre as duas partes".

Em novembro do ano passado, as delegações dos governos dos EUA e da China realizaram um debate "franco e aprofundado" sobre o controlo de armas e a não proliferação nuclear, numa reunião rara.

As duas partes mantiveram "discussões francas e aprofundadas sobre questões de controlo de armas e não-proliferação como parte dos esforços para manter as linhas de comunicação abertas e gerir de forma responsável as relações entre os EUA e a China", afirmou então o Departamento de Estado dos EUA, em comunicado.

