"Nenhum país africano está a ter dificuldades com endividamento devido à cooperação que mantém com a China", defendeu o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, numa resposta por escrito enviada à agência Lusa.

Lembrando que a China está disposta a procurar "soluções apropriadas", através de "consultas amigáveis", mas sem avançar com mais detalhes, as autoridades do país asiático remeteram para a Europa e Estados Unidos a responsabilidade em dar o exemplo.