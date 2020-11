As autoridades chinesas estão a atrasar na alfândega a entrada de um carregamento de lagostas vivas no valor de 1,4 milhões de dólares (1,2 milhões de euros).

Pequim bloqueou ou limitou já as importações de carvão, carne bovina e outros produtos australianos e anunciou uma investigação para saber se o vinho australiano está a ser vendido a preços inadequadamente baixos.

As restrições começaram após o Governo chinês exigir que Camberra abandone o seu apelo a uma investigação sobre a origem da pandemia do novo coronavírus, que começou no centro da China, em dezembro passado.

"Trabalharemos com as autoridades chinesas para investigar e resolver estas questões", disse o ministro da Agricultura australiano, David Littleproud.

Os controlos mais recentes aplicam-se à madeira de Queensland e à cevada de outro produtor australiano.

A China é o maior mercado de exportação da Austrália. Pequim está a usar cada vez mais o enorme mercado chinês como vantagem contra outros governos em disputas políticas.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse hoje que as medidas foram impostas de acordo com a lei e regulamentos.

"O respeito mútuo é a base e a garantia da cooperação prática entre os países", disse o porta-voz Wang Wenbin.

"Esperamos que a Austrália tome decisões conducentes à confiança mútua, à cooperação bilateral e ao espírito da parceria estratégica abrangente China - Austrália e que traga as relações bilaterais de volta ao caminho certo o mais cedo possível", acrescentou.

JPI // FPA

Lusa/Fim