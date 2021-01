"Esperamos que Portugal, enquanto assume a presidência rotativa da UE, possa dar um 'empurrão' ao processo e, idealmente, esperamos que na primeira metade deste ano possamos assinar estes documentos" preliminares, diz o embaixador Zhang Ming, chefe da missão da China para a UE, em entrevista à agência Lusa e outros meios de comunicação social portugueses em Bruxelas.

Questionado na ocasião pela Lusa sobre o acordo de princípio sobre investimentos alcançado entre Bruxelas e Pequim no final do ano passado, que tem ainda de ser ratificado, o responsável notou que, "depois da assinatura, os documentos serão submetidos aos parlamentos de ambos os blocos para ratificação".

"Num cenário ideal, o acordo estará formalmente finalizado no final deste ano ou início do próximo e aí entrará em vigor", estima Zhang Ming.

O representante do bloco chinês para o espaço comunitário precisa que, de momento, os dois lados estão a "tratar do escrutínio legal e da tradução".

"Não está em causa recomeçar as negociações, apenas estamos a tratar e finalizar os detalhes", adianta.

Frisando que "a China e Portugal são parceiros bons e próximos", Zhang Ming diz nesta entrevista à Lusa e outros 'media' portugueses que, "Portugal, enquanto Estado-membro, vai de certeza beneficiar com este acordo".

"O acordo vai facilitar o acesso de investidores chineses e europeus a estes mercados", pelo que "haverá mais investimento europeu na China e também mais investimento chinês na UE, incluindo em Portugal", conclui o responsável.

No final de 2020, Bruxelas e Pequim chegaram a consenso preliminar para um acordo global de investimento UE-China, após sete anos de negociações (começaram em novembro de 2013).

O objetivo é, através deste acordo de investimento, proteger mutuamente os investimentos europeus na China e os investimentos chineses na UE, tornando nomeadamente mais fácil que investidores da Europa comprem participações em empresas chinesas, para esta passar a ser uma relação recíproca.

O grupo dos 27 exige também maior respeito pela propriedade intelectual, o fim das transferências forçadas de tecnologia impostas a empresas estrangeiras na China e os subsídios excessivos atribuídos às empresas públicas chinesas.

Os baixos padrões laborais chineses, e em particular a questão do trabalho forçado, constituíam, para vários Estados-membros da UE, o principal obstáculo à conclusão de um acordo com Pequim.

O texto do acordo deverá agora ser finalizado pelas partes e aprovado pelo Conselho (Estados-membros) e pelo Parlamento Europeu.

ANE/TEYA // EL

Lusa/Fim