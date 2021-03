"A saúde é uma área muito importante da cooperação bilateral entre os nossos dois países e os que já trabalharam em são Tomé e Príncipe deram grandes contribuições para a melhoria dos serviços médicos e troca de experiências nesta área", disse Xu Yngzhen à imprensa.

Os oito médicos, especializados em cirurgia geral, cardiologia, acunpuntura e ginecologia, deslocam-se ao arquipélago para prestar serviços no principal hospital do país, Ayres de Menezes, e no Centro Policlínico de Água Grande, ao abrigo de um acordo assinado segunda-feira entre os dois países.

A diplomata chinesa disse esperar que com a deslocação desta segunda missão médica chinesa a são Tomé e Príncipe "ambas as partes trabalhem numa área tão importante para intensificar ainda mais a cooperação e sobretudo a amizade entre os dois povos".

O ministro da Saúde, Edgar Neves, disse que a prestação de serviço desta nova equipa médica em São Tomé e príncipe "representa um fortalecimento grande ao sistema nacional de saúde".

"Deixa-nos mais confortados com a qualidade da assistência que vamos prestar às nossas populações, por um lado, e na componente formação, representa uma área extremamente importante, pois vai contribuir para que os nossos profissionais aprendam muito dos conhecimentos dos especialistas chineses", referiu Edgar Neves.

