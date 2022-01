Entre os casos locais, 102 foram diagnosticados na província de Henan, no centro. Os municípios de Tianjin e Pequim, a norte, detetaram 18 e um caso, respetivamente. A província de Shaanxi, no centro, diagnosticou um e a de Guangdong, no sudeste, cinco.

Entre os 44 casos "importados", a maioria foi detetada no município de Xangai (17) e na província de Guangdong (13).

As autoridades de saúde também informaram hoje sobre a deteção de 33 casos assintomáticos, entre os quais um local e os restantes "importados", embora Pequim não os contabilize como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas.

O número total de pacientes ativos na China continental é de 3.530, entre os quais 14 em estado grave.

Desde o início da pandemia, 105.258 pessoas foram infetadas no país e 4.636 morreram.

A covid-19 provocou 5.537.051 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.

JPI // SB

Lusa/Fim