O donativo "foi feito no âmbito da cooperação bilateral", afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros, Susy Barbosa, no Palácio do Governo, onde decorreu a cerimónia de entrega do donativo.

Segundo a chefe da diplomacia guineense, a cooperação com a China "continua muito intensa" e está a apoiar o "programa de governação" guineense, que "pretende desenvolver a Guiné-Bissau".

O embaixador chinês na Guiné-Bissau, Guo Ce, disse que o donativo é mais um "momento que testemunha a amizade sino-guineense" e o "resultado do esforço" da atual ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau que deu "mais energia" à diplomacia.

