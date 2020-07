O Departamento de Relações Exteriores e do Comércio da Austrália disse na terça-feira, numa atualização das suas recomendações de viagem para a China, que as autoridades chinesas detiveram estrangeiros sob a acusação de constituírem uma ameaça para a segurança nacional, acrescentando que os australianos também podem estar em risco.

A embaixada da China na Austrália considerou o alerta "completamente ridículo".

"Os estrangeiros na China, incluindo os australianos, desde que cumpram com as leis chinesas, não precisam de se preocupar", lê-se no comunicado.

Não está claro o que motivou o alerta, que ocorre quando as relações entre os dois países se deterioram, na sequência dos apelos da Austrália por uma investigação independente sobre a origem da pandemia do novo coronavírus, que foi detetado na China, no final do ano passado.

A embaixada disse que criminosos são tratados de acordo com a lei chinesa, mencionando contrabando de drogas e espionagem - crimes pelos quais vários cidadãos australianos estão atualmente detidos na China.

A Austrália criticou a China recentemente por acusar o romancista chinês-australiano Yang Hengjun de espionagem, em março passado.

O australiano Karm Gilespie foi condenado à pena de morte na China, no mês passado, sete anos depois de ser preso e acusado de tentar embarcar num voo internacional com mais de 7,5 quilos de metanfetamina.

Alguns observadores suspeitam tratar-se de uma retaliação, tendo em contra que a sentença é muito severa e surge muito tempo depois do crime.

JPI // FPA

Lusa/Fim