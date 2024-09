O Tribunal Popular Intermédio de Zhuhai, cidade do continente chinês que faz fronteira com Macau, puniu ainda o infrator, de apelido Yi e reincidente, com uma multa de 100 mil yuan (12.700 euros), de acordo com a sentença.

O condenado tentou, em outubro de 2022, contrabandear as tartarugas da região semiautónoma de Hong Kong para a China por via terrestre sem declarar o carregamento às autoridades aduaneiras, que as descobriram num compartimento escondido quando revistaram o interior do automóvel.

As tartarugas, avaliadas em cerca de 88 mil yuan (11.170 euros) e que foram confiscadas, são classificadas como uma espécie invasora estrangeira ao abrigo da lei chinesa.

A espécie é originária do sul dos Estados Unidos e do nordeste do México e é também conhecida como tartaruga da Florida.

