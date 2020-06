Estes números foram avançados pelo ministério no seu boletim diário sobre a pandemia, mas as autoridades também apresentaram um segundo registo do número de mortes, num relatório epidemiológico semanal.

Ao contrário do saldo diário, o boletim semanal refere a existência de 6.089 óbitos confirmados causados pelo novo coronavírus, além de outras 2.846 mortes referidas como "prováveis" ou "suspeitas".

Esta diferença é "algo que termos de analisar. Não se sabe, para já, o motivo", disse o chefe de epidemiologia do Ministério da Saúde, Diego Araos.

"O DEIS [Departamento de Estatística e Informação em Saúde, encarregado de preparar o relatório epidemiológico do Chile] usa fontes para os dados a que, nós [Ministério da Saúde], não temos acesso quando fazemos o relatório diário", explicou.

"O trabalho um pouco mais calmo e detalhado realizado pelo DEIS permite que encontre mais mortos confirmados do que nós", acrescentou.

De acordo com a mesma fonte, estão, atualmente, 2.129 doentes nas unidades de cuidados intensivos dos hospitais chilenos, dos quais 1.793 estão ligados a ventiladores mecânicos e 400 estão em estado crítico.

O ministério adiantou ainda que existem atualmente 63 comunas (cidades ou setores de cidades) em quarentena, o que significa um total de mais de 9 milhões de pessoas isoladas.

O Chile é o sétimo país em todo o mundo com o maior número de casos de covid-19 e o terceiro entre os latino-americanos.

Regionalmente, o Chile é superado apenas pelo Brasil, país que contabiliza 1.313.667 casos, e pelo Peru, com 275.989 casos infetados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 498 mil mortos e infetou mais de 10 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

PMC // EL

Lusa/Fim