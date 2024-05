Em comunicado, o Chega indica ter apresentado hoje no parlamento um requerimento para as audições do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, da ex-presidente da Comissão Técnica Independente, Maria do Rosário Partidário,do presidente executivo da ANA, Thierry Ligonnière, e ainda dos coordenadores da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) e da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP), respetivamente Rui Baleiras e Manuel Teves Vieira.

O partido liderado por André Ventura pretende ouvir aqueles responsáveis sobre "a validade jurídica e técnica do relatório da CTI relativamente à solução do novo Aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete".

Os pedidos de audição acontecem um dia depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado a localização do futuro aeroporto internacional de Lisboa em Alcochete.

JPS // SF

Lusa/Fim