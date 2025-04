"Isto é o sistema a funcionar como sempre funcionou. Vamos fingir que estamos um contra o outro, para na verdade sermos os melhores aliados um do outro", afirmou.

André Ventura falava na apresentação do programa eleitoral do Chega às eleições legislativas de 18 de maio, com o mote "Salvar Portugal", que decorre num hotel em Lisboa.

Na terça-feira, na conferência Fabrica 2030, promovida pelo jornal Eco, em Lisboa, Pedro Nuno Santos disse esperar que "não seja necessário" haver uma comissão parlamentar de inquérito à Spinumviva.

"Tenho expectativa de que, até ao final da campanha eleitoral, consigamos esclarecer o que há ainda para esclarecer", disse o secretário-geral do PS.

O líder do Chega acusou também socialistas e sociais-democratas de se unirem para "ser o centro, o epicentro, a marca e a proteção da corrupção generalizada que há em Portugal".

"O Chega foi claro, dissemos que é preciso penas mais elevadas e confiscar os bens dos corruptos", afirmou, criticando que o Governo tenha anunciado hoje um anteprojeto de lei, a submeter a discussão pública, que aprofunda o mecanismo da perda clássica e alargada de bens, incluindo após os crimes prescreverem ou os arguidos morrerem.

"Agora que faltam três semanas para as eleições dizem que o Chega final tinha razão", disse, pedindo para "ser levado a sério".

O presidente do Chega indicou que quer "avançar com o confisco generalizado de bens" e voltou a dizer que, se for Governo, "no primeiro dia" vai "apresentar o maior pacote anticorrupção da história do país", sem detalhar.

No programa eleitoral divulgado hoje, o Chega indica que quer "reformar o sistema de apreensão, confisco e devolução ao Estado (e aos eventuais lesados) do património e produto do crime económico-financeiro, garantindo, tal como ocorre nos sistemas anglo-saxónicos uma eficaz apreensão de bens mesmo antes da condenação final e a celeridade conexa do processo em referência".

Ventura considerou também que "o Governo teve um ano para apresentar um pacote anticorrupção, mas nunca o fez, não fosse a lei cair em cima de si próprio".

FM/VZG (JF/TA)

Lusa/Fim