A informação foi avançada por fontes militares e esta é a primeira visita oficial de um chefe das FDI ao reino magrebino.

Durante a sua deslocação de três dias, Kochavi deve reunir-se com o ministro da Defesa, Abdellatif Loudiyi, o inpstor-geral das Forças Reais Marroquinas (FAR), Belkheir Al-Farouq, e dirigentes das áreas da defesa e da segurança, segundo um porta-voz israelita.

A aproximação entre Marrocos e Israel acelerou depois da normalização diplomática realizada em dezembro de 2020, no quadro dos designados Acordos de Abraão, um processo apoiado pelos EUA que conduziu ao aproximar de posições entre Israel e vários Estados árabes.

Assim, pela primeira vez, observadores militares israelitas participaram no final de junho no exercício militar ""African Lion 2022", o maior realizado no continente africano, coorganizado por Marrocos e pelos EUA.

Esta parceria estratégica e militar suscita a desconfiança da Argélia vizinha, apoiante da causa palestiniana, que já criticou "a chegada da entidade sionista às nossas portas".

No plano civil, a parceria entre Marrocos e Israel prossegue em vários domínios.

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yair Lapid, já adiantou que Marrocos deve abrir uma embaixada em Telavive durante o verão.

RN // RBF

Lusa/fim