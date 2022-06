"É o brigadeiro-general Daba Naualna exonerado do cargo de presidente do Tribunal Militar Superior", para o qual tinha sido nomeado em fevereiro de 2018, pode ler-se no decreto.

Num outro decreto, enviado à imprensa, o chefe de Estado guineense nomeia o brigadeiro-general Quintino Quadé presidente do Tribunal Militar Superior.

O brigadeiro-general Quintino Quadé ocupava até ao momento funções de conselheiro do chefe de Estado para a área da defesa nacional.

O Presidente guineense tem feito alterações à liderança de várias estruturas militares após a tentativa de golpe de Estado de 01 de fevereiro, quando um grupo de homens armados atacou o Palácio do Governo enquanto decorria uma reunião do Conselho de Ministro, com a presença do chefe de Estado, do primeiro-ministro e de vários membros do Governo.

Na sequência do ataque, dezenas de pessoas, incluindo militares, foram detidos.

MSE // VM

Lusa/Fim