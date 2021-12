Charles Blé Goudé exige ao TPI que o ajude a regressar à Costa do Marfim

Charles Blé Goudé, um dos "homens-fortes" do regime do ex-Presidente da Costa do Marfim Laurent Gbagbo, definitivamente absolvido pela justiça internacional em março, exigiu hoje ao Tribunal Penal Internacional que o ajude a regressar ao seu país.