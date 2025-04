O féretro vai ser depois transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, onde o Papa vai ser sepultado, refere o mesmo comunicado.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos.

A cerimónia, que deve contar com a presença de chefes de Estado de todo o mundo, vai ser celebrada pelo decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re.

Hoje, após uma oração, presidida pelo cardeal camerlengo Kevin Joseph Farrell, vai decorrer a transladação do corpo.

A procissão vai passar pela Praça de Santa Marta, Praça dos Mártires Romanos, Arco dos Sinos e depois vai entrar na Basílica do Vaticano pela porta central.

Em seguida, no Altar da Confissão, sob o baldaquino (dossel colocado no altar), o cardeal Camerlengo - responsável pela administração dos bens do Vaticano até à escolha de um novo Papa - vai presidir à Liturgia da Palavra, no final da qual começa a visita dos fiéis.

Ainda não se sabe por quanto tempo o corpo do Papa Francisco, que introduziu algumas alterações nas regras dos funerais dos pontífices, vai ficar exposto.

O corpo do Papa foi colocado num caixão de madeira com interior de zinco.

A férula papal (bordão em forma de crucifixo) vai ficar colocada ao lado do caixão.

No sábado, após o funeral, o caixão vai ser imediatamente transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, tal como Francisco deixou escrito.

"Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da referida Basílica Papal", indica o testamento.

O túmulo, escreveu o Papa argentino, deve ser na terra; simples, sem decoração particular e com a única inscrição: "Franciscus".

