Cerca de seis mil refugiados congoleses na Zâmbia por causa da violência regressaram à RDCongo

Cerca de 6.000 congoleses refugiados na Zâmbia desde o aumento dos confrontos intercomunitários no sudeste da República Democrática do Congo (RDCongo), em 2017, regressaram desde dezembro de 2021, anunciaram hoje as Nações Unidas.