"Talvez 30 países tenham já manifestado por escrito (...) que desejam aceder aos BRICS no momento adequado", disse Mauro Vieira, durante um programa de entrevista promovido pelo Governo brasileiro.

O grupo tem-se "expandido para outros importantes atores", recordou o diplomata brasileiro, referindo as entradas do Egito, da Etiópia, do Irão, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que se juntaram aos cinco originais.

O ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro disse que os BRICS decidirão as regras que orientarão a expansão do fórum durante a sua próxima cimeira, que terá lugar entre 22 e 24 de outubro na cidade russa de Kazan e será a primeira em que participarão os cinco novos membros do fórum.

Entre os países que manifestaram o desejo de ingressar nos BRICS estão o Azerbaijão, a Bolívia, as Honduras, a Venezuela e mais recentemente Cuba e a Turquia, a que se acrescentam vários países do sudeste asiático.

Na opinião do ministro brasileiro, terá de ser "discutida a forma em que essa expansão vai continuar a acontecer", podendo, num primeiro momento, ser como "países associados" e só depois estabelecer regras para ingressarem de forma plena no grupo que este ano é comandado pela Rússia e que para o ano será chefiado pelo Brasil.

