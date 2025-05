De acordo com a empresa, uma investigação preliminar revelou que a porta do elevador de extração de rocha de um dos poços secundários se abriu no ponto de carregamento, causando alguns danos no poço da mina de Kloof, a oeste de Joanesburgo.

"Na sequência de uma avaliação detalhada dos riscos, foi decidido que os trabalhadores deveriam permanecer na estação do sub-eixo até que fosse seguro avançar para a superfície, a fim de evitar percorrer longas distâncias nesta altura", afirmou a empresa em comunicado.

O Sindicato Nacional dos Mineiros, que representa os trabalhadores da mina de Kloof, disse que os mineiros estão presos há quase 24 horas, com a empresa a alterar repetidamente o tempo estimado para o seu regresso à superfície.

"Estamos muito preocupados porque a entidade nem sequer tornou esta situação pública até a termos comunicado aos meios de comunicação social", disse o porta-voz do sindicato, Livhuwani Mammburu.

A empresa disse que todos os mineiros foram contabilizados, que estão a salvo e que espera trazê-los à superfície ainda hoje.

NYC // VM

Lusa/Fim