Pelas 13:30 na costa leste dos Estados Unidos (18:30 em Lisboa), foram registados 2.482 cancelamentos em todo o país, mais da metade dos cancelamentos em todo o mundo (4.304) durante o dia de hoje, o que representa um aumento nos cancelamentos de voos em relação aos anteriores dias.

A cidade de Chicago, no noroeste dos Estados Unidos, foi hoje a mais afetada no mundo por uma tempestade de neve, que fez com que o aeroporto O'Hare tivesse cancelado 402 voos na origem e 425 no destino, a que se somam 130 na origem e 143 no destino do aeroporto de Midway, seguindo-se Denver (Colorado) e Detroit (Michigan).

A falta de pessoal devido às infeções de covid-19 que têm afetado os voos e as respetivas tripulações também ficou evidente com a notícia sobre a companhia United Airlines, que ofereceu aos seus pilotos o triplo do salário durante grande parte do mês de janeiro para tentar minimizar os cancelamentos.

Em concreto, e de acordo com nota da United enviada na sexta-feira à estação de televisão CNBC, o sindicato dos pilotos e a companhia aérea chegaram a acordo.

A empresa vai pagar mais de três vezes o salário aos pilotos que trabalham em voos abertos desde 30 de dezembro e 03 de janeiro, e três vezes mais para aceitarem voos adicionais entre os dias 04 e 29 de janeiro.

O comunicado assinala ainda que a United registou um "grande número" de pilotos contagiados devido à "rápida expansão da variante Ómicron".

Por companhias aéreas, a mais afetada no mundo pelos cancelamentos de hoje, como sucedeu nos últimos dias, é a China Eastern (513 voos afetados), seguida da Southwest (Estados Unidos, com 472), SkyWest (Estados Unidos, com 437) e a Air China (com 226).

