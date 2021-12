OLIVEIRA DO BAIRRO: Requalificação da Rua da Banda Filarmónica em Mamarrosa

O Município de Oliveira do Bairro informa que estão em curso os trabalhos da empreitada de requalificação da Rua da Banda Filarmónica, na Mamarrosa, que representam um investimento superior a meio milhão de euros.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro (no distrito de Aveiro), Duarte Novo, trata-se de um projeto há muito aguardado e ansiado pela população da Mamarrosa.

A empreitada de requalificação da Rua da Banda Filarmónica prevê a execução de passeios e estacionamentos, a reabilitação funcional do pavimento rodoviário e a instalação de equipamento de sinalização e segurança.

Prevê ainda infraestruturas de telecomunicações, elétricas e de águas pluviais, bem como a estabilização e contenção de taludes e muros de suporte.

MEALHADA: Câmara prolonga medidas excecionais de apoio à restauração e comércio

A Câmara da Mealhada informou hoje que aprovou, a título excecional, o exercício da atividade não sedentária de restauração ou de bebidas (vendedores ambulantes) no concelho.

Esta medida é acompanhada também pela isenção de taxas de ocupação da via ou do espaço público e de acesso a atividades de comércio, serviços e restauração. Prevê ainda o aumento da área de ocupação das esplanadas.

As medidas irão vigorar até final de março de 2022.

LOUSÃ: Câmara entrega cabazes de Natal a 72 famílias

A Câmara da Lousã vai entregar cabazes a 72 famílias daquele concelho do distrito de Coimbra, abrangendo um total de 330 munícipes, dos quais 140 são crianças, anunciou hoje o município.

Para tal, a autarquia investiu cerca de 5.000 euros na iniciativa, intitulada "Natal Para Todos", que apoia famílias identificadas no âmbito da Rede de Ação Social da Lousã.

"Este importante apoio - que permite um Natal mais feliz a famílias em situação mais vulnerável - é concretizado através da entrega de vales de compra e de produtos alimentares alusivos ao Natal", aclarou o município, realçando que os vales são entregues de acordo com a dimensão do agregado e apenas podem ser usados no comércio local da Lousã.

LAMEGO: Câmara apoia comércio local com isenção de rendas

A Câmara Municipal de Lamego anunciou hoje que vai ajudar o comércio local através da isenção de rendas, de forma a "apoiar todos aqueles que tiveram uma perda significativa de rendimentos", devido à pandemia de covid-19.

Neste sentido, e segundo o comunicado de imprensa, o executivo municipal, liderado por o social-democrata Francisco Lopes, "prorrogou a isenção do pagamento das rendas dos edifícios municipais e dos lugares da feira semanal e do Mercado Municipal".

"Esta medida excecional vigorará até ao próximo dia 31 de março, visando auxiliar as famílias que dependem das atividades económicas desenvolvidas nestes locais, num contexto de crise económica e social e de elevada perda de receitas", justifica o documento.

