GOUVEIA: PSP encerra secção de atendimento de licenciamento de armas e explosivos

O Comando Distrital da PSP da Guarda vai encerrar a secção de atendimento de licenciamento de armas e explosivos na Esquadra de Gouveia, foi hoje anunciado.

Segundo a PSP, no âmbito de uma reorganização nacional do dispositivo, com vista à modernização e qualificação das atividades administrativa e operacional, a partir do dia 04 de janeiro, no distrito da Guarda, o atendimento relacionado com o licenciamento de armas e explosivos passará a fazer-se exclusivamente no Núcleo de Armas e Explosivos, na sede do Comando Distrital.

"Porém, em 2021, é intenção deste Comando Distrital desenvolver iniciativas de proximidade nesta matéria, fazendo deslocar, em dias determinados, equipas do Núcleo de Armas e Explosivos a várias localidades do distrito, garantindo aos cidadãos a possibilidade de poderem recorrer a um atendimento personalizado e qualificado mais próximo da sua residência", é referido.

GOUVEIA: Realizador doa espólio fotográfico do filme "Os últimos moinhos" a Museu Rural

O realizador Luís Silva doou o espólio fotográfico do filme "Os últimos moinhos" ao Museu Rural de Figueiró da Serra, no concelho de Gouveia, o local onde a produção começou.

Luís Silva, de Seia, lembra em comunicado que, em 2009, o seu documentário "Os últimos moinhos" despertou a atenção de vários festivais de cinema nacionais e internacionais e "alguns registos fotográficos acompanharam a exibição do filme em vários países".

O filme foi selecionado para vários festivais de cinema em Portugal, Brasil, Timor, Oxford (Inglaterra), Estados Unidos da América, entre outros locais, onde ganhou alguns prémios e menções honrosas.

GUARDA: Recolhas de sangue em janeiro

A Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda vai receber, nos dias 11 e 25 de janeiro, duas ações de recolha de sangue do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

As iniciativas, organizadas pelo IPST com a colaboração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, vão decorrer entre as 10:00 e as 19:00.

A ULS lembra que na última recolha de sangue, realizada no mesmo local, inscreveram-se 49 dadores.

SEIA: Município Amigo do Desporto

O município de Seia foi distinguido, pelo quarto ano consecutivo, com o título de Município Amigo do Desporto, pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD).

Segundo a autarquia de Seia, o galardão "reconhece as boas práticas no desenvolvimento desportivo do concelho, pautado pela sua abrangência a várias faixas etárias e apoio contínuo a iniciativas/projetos impulsionados pelas associações desportivas locais".

A fonte refere que o ano de 2020 "é um ano atípico, marcado pelo esforço conjunto no combate à pandemia, que tem impulsionado a suspensão de grande parte das iniciativas e infraestruturas desportivas para o público em geral", mas o município de Seia "mantém a sua atividade regular nos programas desportivos escolares, como o projeto promovido junto do pré-escolar (Saltaricos) e nas Atividades de Enriquecimento Escolar do 1.º ciclo".

A autarquia acrescenta que o parque desportivo de Seia "foi totalmente adaptado ao contexto pandémico, cada infraestrutura municipal dispõe de plano de contingência covid-19, encontrando-se em funcionamento para os clubes desportivos federados, a quem a autarquia também mantém o apoio através do Programa de Apoio às Associações Desportivas Federadas".

ASR // JEF

Lusa/Fim