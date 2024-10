A concentração estava marcada para as 14:30, mas às 15:00 continuavam a chegar professores de todo o país que vão desfilar até ao Largo de Camões, para recordar o Governo que ainda há "muito para fazer na carreira docente", contou à Lusa Teresa Fonseca, uma docente, que saiu de manhã cedo do Porto para participar na iniciativa.

Muitos dos presentes envergam t-shirts pretas dizendo "Professores em Luta" e cartazes verdes pedindo a "valorização" da profissão através de uma "carreira atrativa", "horários adequados", "concursos por graduação" e "apoios para todos".

Uma redução da idade da reforma, que os professores resumem em "aposentação justa", e uma gestão democrática das escolas são outras das reivindicações que voltaram a mobilizar milhares de doentes no Dia Mundial do Professor.

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof), estrutura sindical afeta à CGTP e que promoveu a iniciativa, pretende que hoje seja um dia de celebração, mas também de recordar as posições e propostas dos docentes para os processos negociais que se preveem, nomeadamente o debate e votação do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

A cerca de uma semana da apresentação da proposta de lei do governo para o OE2025 e a duas semanas do arranque do processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, os profesores voltam hoje a lembrar as suas reivindicações.

