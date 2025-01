"Queremos paz e cooperação, não queremos ser carne para canhão" é o refrão da canção que marca o arranque da manifestação que irá desfilar até ao Largo do Rossio.

Na frente, a segurar uma faixa onde pode ler-se "É urgente por fim à guerra. Todos juntos pela paz", seguem alguns dos representantes dos movimentos que organizam esta iniciativa.

Em declarações aos jornalistas, a representante do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), Ilda Figueiredo, explicou que esta é uma manifestação que junta centenas de organizações, todas em defesa do fim de todos os conflitos no mundo, a promoção da paz e o direito à autodeterminação do povo palestiniano.

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, defendeu a participação da intersindical com o facto de o povo e os trabalhadores serem sempre os principais afetados nos conflitos e criticou o discurso do secretário-geral da Nato que pediu maior investimento em armamento, mesmo que isso seja feito em detrimento de direitos sociais.

