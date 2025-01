"Não vou falar dos compromissos políticos do senhor Le Pen, que não são da minha responsabilidade, exceto para dizer que sempre foram motivados por amor à França", disse o abade Christophe Kowalczyk no início da cerimónia.

Jean-Marie Le Pen, condenado mais de vinte vezes na sua vida por negação de crimes contra a Humanidade e incitação ao ódio racial, faleceu num centro de saúde em Paris a 07 de janeiro, onde estava hospitalizado há semanas.

Vários netos de Jean-Marie Le Pen leram, à vez, parte da homilia, tendo um deles apelado à oração "pela França", para que "o povo francês saiba escolher homens sábios e justos para o governar e guiar".

Marine Le Pen não discursará na cerimónia, ao contrário da sua irmã mais velha Marie-Caroline, da sua sobrinha Marion Maréchal e de Louis Aliot, antigo companheiro e atual vice-presidente do RN.

Ao contrário do funeral, a cerimónia organizada pela sua família, nomeadamente as suas três filhas, Marine Le Pen e Marie-Caroline e Yann, e pelo partido União Nacional (RN, anteriormente designado Frente Nacional) foi aberta ao público a partir das 11:00 horas de Paris (10:00 de Lisboa), reunindo um forte dispositivo de segurança.

Apenas os convidados, cerca de 500, foram autorizados a entrar na igreja para assistir à missa e os espetadores ficaram limitados ao pátio da abadia, onde foram instalados dois ecrãs gigantes para transmitir a cerimónia em direto.

O atual presidente do RN, Jordan Bardella, bem como uma grande maioria dos eleitos do partido e aliados marcaram presença na cerimónia, bem como alguns deputados da extrema-direita, incluindo o opositor de Marine Le Pen, Éric Zemmour, e dissidentes do FN, como Bruno Mégret, antigo número dois do partido até 1998.

Segundo o canal francês Tv5Monde, nos arredores da igreja, antes do início da cerimónia, podia ouvir-se o Coro dos Escravos de Verdi, que o líder extremista utilizava nos seus encontros, e ver uma carroça ricamente decorada com a glória da guarda imperial.

O candidato às eleições presidenciais de 2002 foi sepultado no sábado no cemitério da sua cidade natal, La Trinité-sur-Mer (Morbihan), após uma missa celebrada na mais estrita privacidade familiar.

As relações entre o extremista e a filha Marine Le Pen deterioram-se fortemente ao longo dos anos, depois de esta se ter tornado líder da FN em 2011, partido liderado pelo pai durante 39 anos, tirando a extrema-direita francesa da marginalidade.

No entanto, os laços familiares entre ambos foram renovados em junho de 2018, por ocasião do 90º aniversário do patriarca, que gostava de ser apelidado de "o Menir".

