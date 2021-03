"O Santuário de Fátima irá transmitir 'online', pela primeira vez, todas as celebrações do Tríduo Pascal", informa a instituição, explicando que a iniciativa visa "mitigar a impossibilidade que muitos peregrinos viverão de se deslocar a Fátima em virtude da proibição de circulação entre concelhos, no período entre 26 de março e 05 de abril".

Numa informação disponibilizada no seu sítio na internet, o santuário, no distrito de Santarém, adianta que, "apesar de todas as celebrações serem abertas à participação de todos os fiéis, em particular os residentes no concelho de Ourém, a Cova da Iria liga-se ao mundo inteiro para permitir que todos os que queiram possam estar unidos a Fátima naquele que é o tempo mais importante e simbólico da vivência cristã".

As celebrações transmitidas 'online', a partir da Basílica da Santíssima Trindade, vão ter interpretação em Língua Gestual Portuguesa, nomeadamente "a missa das 11:00 de Domingo de Ramos, a missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa às 18:00, a Paixão, na Sexta-feira Santa, às 15:00, a Vigília Pascal, no Sábado Santo, às 22:00, e a missa de Páscoa, no domingo às 11:00", refere a mesma informação.

O santuário sublinha que "os ritos previstos em todas estas celebrações serão adaptados ao momento sanitário que o país atravessa e, por isso, na missa de Domingo de Ramos, cada peregrino deverá trazer o seu próprio ramo para a bênção, não havendo a habitual distribuição no santuário".

Já na "missa da Ceia do Senhor omitir-se-á o gesto do lava-pés substituindo-o por um gesto evocativo, e, na Sexta-feira Santa a adoração da Cruz também será feita de forma diferente da habitual", esclarece o templo.

"Ao contrário do que é costume no santuário, a missa de Páscoa decorrerá na Basílica da Santíssima Trindade, local onde se manterá a maioria das celebrações do programa de verão, que entra em vigor a partir de segunda-feira, dia 05 de abril", afirma, acrescentando que todas as celebrações terão transmissão em direto em www.fatima.pt, Youtube e Facebook.

Devido à pandemia de covid-19, O ano passado, o Santuário de Fátima, pela primeira vez na sua história, realizou as celebrações da Semana Santa sem peregrinos, à porta fechada, sendo estas transmitidas pelos meios de comunicação social e meios digitais.

Numa mensagem sobre a celebração da Páscoa, disponibilizada também no 'site' do templo mariano, o reitor do santuário, padre Carlos Cabecinhas, destaca que este ano se pode participar nas celebrações, ressalvando que não se pode fazê-lo como antes.

"Temos de ter todos os cuidados para garantir a segurança de todos. (...) Os nossos espaços estão preparados para vos acolher, com todas as medidas de segurança, mas pedimos também a vossa responsabilidade. A segurança depende do contributo de cada um e do cuidado de cada um", destaca o reitor.

Para Carlos Cabecinhas, a celebração da Páscoa "vem reforçar" a esperança e a confiança "nestes tempos conturbados".

O concelho de Ourém regista desde o início da pandemia, em março do ano passado, 2.992 casos do novo coronavírus, mantendo-se dois ativos, segundo informação disponibilizada no 'site' do município em 12 de março.

No mesmo período, recuperaram da doença 2.907 pessoas, havendo ainda 83 óbitos.

SR (AMF) // JEF

Lusa/Fim