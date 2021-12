Manuel Loff, historiador e professor universitário, ocupa o lugar em que há dois anos surgia o antigo presidente do Sindicato dos Jornalistas Alfredo Maia, agora em 13.º, numa lista em que Jaime Toga, membro Comissão Política do Comité Central do PCP aparece em 11.º lugar.

Em 2019, a CDU elegeu Diana Ferreira e Ana Mesquita.

Jorge Machado, deputado do PCP na Assembleia da República entre 2005 e 2009, é o mandatário da candidatura da CDU no distrito do Porto, para as eleições legislativas de 30 de janeiro, igualmente divulgado, em comunicado.

Jorge Machado tem 45 anos e é advogado, exercendo atividade essencialmente na área do direito do trabalho, refere o comunicado da coligação, assinalando que o agora mandatário "durante mais de uma década acompanhou a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, tendo ainda exercido funções na Comissão de Defesa Nacional e na Primeira Comissão - Direitos, Liberdades e Garantias e que é membro da Direção da Organização Regional do Porto do PCP".

A lista candidata pelo círculo do Porto "integra 22 mulheres e 23 homens" frisa a nota imprensa que dá nota ainda da presença de "quatro independentes, três dirigentes da Juventude Comunista Portuguesa, dois dirigentes do Partido Ecologista 'Os Verdes' e um membro da Associação Intervenção Democrática".

A CDU acrescenta sobre os candidatos que são de "diversos setores de atividade, salienta a presença de trabalhadores de importantes unidades industriais do distrito, dirigentes sindicais e membros de comissões de trabalhadores, bem como dirigentes associativos do setor cultural, recreativo, da área da deficiência e dos imigrantes ou outros".

"É uma lista que conjuga quadros com experiência do exercício do mandato na Assembleia da República, com outros que têm experiência autárquica, havendo também vários candidatos que assumem pela primeira vez a candidatura a um órgão institucional, mas todos com uma grande disponibilidade para a intervenção em defesa das respostas e soluções que a região e o país precisam", destaca a nota de imprensa.

Diana Ferreira, psicóloga, e deputada, Ana Mesquita, arqueóloga, deputada, Manuel Loff, historiador e professor universitário (independente), Filipe Pereira, operário industrial, dirigente sindical, Maria Olinda Moura, professora, eleita na AF de São Cosme, Valbom e Jovim, Bruna Ribeiro, empregada, eleita na Assembleia de Freguesia de Freamunde, Paços de Ferreira, Fernando Sá, operário industrial, dirigente sindical, Conselho Nacional do PEV, Tiago Oliveira, operário industrial, coordenador da União de Sindicatos do Porto da CGTP-IN, Renata Freitas, docente do ensino superior, eleita na Assembleia de Freguesia de Lavra, Matosinhos e Miguel Januário, designer e artista plástico, ocupam os primeiros 10 lugares da lista de 45 nomes.

