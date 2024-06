"A confirmação da eleição do deputado da CDU para o Parlamento Europeu reveste-se de particular significado, ainda que não corresponda ao que seria necessário para uma maior expressão da defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e de Portugal nessa instituição parlamentar", afirmou Paulo Raimundo num hotel lisboeta onde está a decorrer a noite eleitoral da CDU.

O secretário-geral do PCP defendeu que o resultado da CDU tem particular significado tendo em conta que foi alcançado "no quadro de uma prolongada campanha de menorização" da sua candidatura, que era apresentada "como a força que não ia eleger".

"Alguns hoje pensavam que hoje iam calcar o desaparecimento da CDU, enganaram-se porque o povo não permitiu que isso acontecesse", disse.

Com o ex-secretário-geral do PCP Jerónimo de Sousa a ouvi-lo na primeira fila, Paulo Raimundo reconheceu que a CDU gostaria de ter conseguido eleger mais eurodeputados - salientando que isso é "uma evidência" -, mas acrescentou que o resultado de hoje dá "confiança redobrada" à coligação.

"Estamos muito confiantes e satisfeitos como resultado que obtivemos. É um grande contributo para a nossa luta, para nosso povo e para os trabalhadores", disse.

