CCP exige medidas "robustas e urgentes" como descida do IVA dos combustíveis

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) exigiu hoje medidas "robustas e urgentes" que atenuem o impacto da subida do preço da energia, como a descida da taxa do IVA, alertando que sem apoios, muitas empresas vão encerrar.