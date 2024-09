"Neste momento [cerca das 17:30], estamos com várias frentes ativas numa boa parte do concelho. Temos frentes ativas em direção ao concelho de São Pedro do Sul e de Viseu", sublinhou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas, Castro Daire.

Horácio Ribeiro referiu ainda à agência Lusa que, "tendo em conta os parcos meios" existentes e disponíveis, "a única coisa possível de fazer é defender pessoas e primeiras habitações".

"Não conseguimos fazer mais nada. Não conseguimos ainda fazer um ataque ao incêndio em si, porque são projeções de 70 a 80 quilómetros hora, com vento muito irregular", afirmou.

O responsável disse ainda que estão, atualmente, "aldeias em risco como é o caso de Moledo, Granja, Folgosa, Alva e Souto de Alva e ainda Ribolhos".

Este fogo, com origem pelas 21:23 de segunda-feira, em Soutelo, freguesia de Mões, mobilizava, pelas 17:30, 186 operacionais, apoiados por 48 veículos e seis meios aéreos.

Na mesma ocasião, o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões mobilizava para o fogo que eclodiu pelas 11:53 de segunda-feira no Folhadal, concelho de Nelas, mobilizava 338 operacionais, apoiados por 94 veículos e cinco meios aéreos.

Este incêndio de Nelas alastrou aos concelhos vizinhos de Carregal do sal, distrito de Viseu, e aos municípios de Tábua e Oliveira do Hospital, do distrito de Coimbra,

Continua ativo o incêndio que deflagrou em Miuzela, concelho de Penalva do Castelo (distrito de Viseu), pelas 00:15 de segunda-feira, que se propagou ao concelho vizinho de Mangualde, mobilizando 162 operacionais com 46 veículos.

Segundo o Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR), estão cortadas ao trânsito, devido aos incêndios, as seguintes vias em Castro Daire: A24, entre Mamouros e Viseu, EN2, entre Mamouros e Ribolhos e EN228, entre Fermontelos e Figueiredo de Alva.

No distrito de Viseu estão ainda cortadas a A25, entre Mangualde e Chãs de Tavares, o Itinerário Complementar 12 (IC12) em Nelas e Carregal do Sal e as EN 16, 231 e 329, em Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo.

O incêndio em Mangualde provocou uma vítima mortal, durante a noite, de doença súbita, confirmou hoje à Lusa fonte da Proteção Civil. Segundo fonte do Comando Sub-Regional Viseu Dão Lafões, a habitação não ardeu.

Segundo os presidentes das câmaras de Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo "há registo de casas de habitação queimadas e alfaias agrícolas", mas nenhum dos autarcas conseguiu ainda contabilizar os respetivos números.

