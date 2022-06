De acordo com o mais recente balanço epidemiológico da evolução da pandemia, o arquipélago conta hoje com 244 casos ativos de covid-19, quando há uma semana eram 79.

"Neste momento, está uma pessoa jovem internada no Hospital Dr. Agostinho Neto, cidade da Praia, devido à covid-19", refere-se no mesmo balanço. Além disso, depois de 22 de fevereiro o país registou apenas um óbito por complicações associadas à doença, ocorrido em 29 de maio.

No último período de 14 dias, de 23 de maio a 05 de junho, os laboratórios cabo-verdianos analisaram 3.773 amostras e identificaram 386 casos novos de covid-19, fazendo subir a taxa de incidência acumulada a nível nacional para 68 casos por 100 mil habitantes e com a taxa de transmissibilidade (Rt) em fixar-se em 1,52 e a taxa de positividade, em média, nos 10,2%.

Desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020, Cabo Verde soma um acumulado de 56.590 casos da doença, que provocaram 402 óbitos.

O país voltou em 06 de março à situação de alerta, o menos grave de três níveis, mantendo atualmente um nível "mínimo" de restrições devido à pandemia de covid-19, deixando de ser obrigatório a utilização de máscara na via pública e já no final de abril também em espaços fechados.

Ainda de acordo com os dados do Ministério da Saúde, Cabo Verde utilizou até 05 de junho último 720.614 doses de vacinas contra a covid-19, equivalente a 68,9% do total recebido desde março de 2021.

Do número estimado de adultos, 319.298 (98%) já receberam a primeira dose, 276.825 (85%) também a segunda dose e um total de 79.005 (24,2%) já tomou a dose de reforço.

Em relação aos adolescentes (12 a 17 anos), 46.132 (85,8%) já tomaram a primeira dose e 38.316 (71%) já estão completamente vacinados.

Cabo Verde atingiu um recorde diário de cerca de 1.400 novos infetados com o novo coronavírus num único dia em janeiro último, já com a nova variante Ómicron a circular no arquipélago, chegando então a registar mais de 7.000 casos ativos, mas a situação melhorou rapidamente a partir da segunda semana de janeiro.

PVJ // VM

Lusa/Fim