Para Judy Dempsey - analista do grupo de reflexão Carnegie Europe e diretora executiva da publicação Strategic Europe - o recente episódio do sequestro do avião da Ryanair e a detenção do opositor do regime da Bielorrússia Roman Protasevich teve de contar com o 'know-how' de logística dos serviços de inteligência russos.

A analista chega a esta conclusão por causa da complexidade da operação e também pelo contexto político de relacionamento entre os dois países.

"Não sabemos muito do que está a acontecer. Mas sabemos que Moscovo nunca virou as costas a Lukashenko, até porque Putin mantém a esperança de conseguir trazer a Bielorrússia para a esfera de influência da Rússia", explicou Dempsey, em declarações à Lusa.

Esta especialista em política internacional considera que o gesto da Bielorrússia foi uma "aposta de alto risco", porque resultou numa união de toda a comunidade internacional num protesto inequívoco, deixando o seu Governo à mercê de uma condenação quase consensual.

"Este episódio uniu os 27 países. Porque perceberam que isto poderia ter acontecido com qualquer um deles", explicou Judy Dempsey.

Nesse sentido, o caso não favorece os interesses de Moscovo, já que o Presidente russo, Vladimir Putin, sempre apostou numa estratégia de dividir a Europa, criando clivagens entre os diferentes países da comunidade, para reforçar a sua posição de ameaça.

"Por isso é que comecei por dizer que ainda não conhecemos bem tudo o que se passou", concordou Dempsey.

Esta analista do Carnegie Europe também não acredita que Putin consiga fazer a união da Rússia e com a Bielorrússia, apesar do continuado "namoro" do Kremlin ou da pressão exercida através da dependência energética, particularmente do gás.

"Lukashenko não tem legitimidade política para atuar. Mesmo que Putin queira essa união dos dois países, não a vai conseguir com Lukashenko e não a vai conseguir com outro Presidente, porque o povo bielorrusso não está interessado nessa ligação", disse Dempsey.

Mas a analista admite que Putin possa estar a criar um plano para a sucessão de Lukashenko.

"Nesse caso, é preciso ter cuidado. Muito cuidado", alertou a especialista, para quem este é o momento para a União Europeia (UE) desenhar uma estratégia para este problema e confrontar Lukashenko com os seus próprios problemas de legitimidade.

"As sanções económicas são táticas, não são decisões estratégicas", defendeu Judy Dempsey, para quem a UE não está a agir com suficiente clareza e determinação.

Judy Dempsey considera que as autoridades europeias deviam apostar na transição de poder na Bielorrússia, em vez de usar uma tática de confrontação e de medidas sancionatórias.

"Os europeus deviam estar a apoiar a mudança política na Bielorrússia, apoiando os movimentos políticos de oposição", concluiu a analista.

RJP // EL

Lusa/Fim