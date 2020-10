Casamento forçado e incesto aumentaram na Guiné-Bissau

As situações do casamento forçado e de incesto aumentaram na Guiné-Bissau com o confinamento social imposto pelas autoridades para evitar o aumento de infeções pelo novo coronavírus, denunciou hoje a Associação Amigos de Criança (AMIC), Laudolino Medina.