"O que sabemos é que foi um acidente rodoviário, portanto, um despiste seguido de capotamento. Neste momento, a GNR está no local a fazer a recolha e a apurar as circunstâncias factuais em que o acidente se deu", afirmou o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, no 'briefing' desta noite realizado na sede da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras.

Questionado sobre mais informações relativas à morte das duas pessoas, o responsável reiterou que a GNR está no terreno e sublinhou que os meios operacionais foram disponibilizados para o incêndio de Murça, no distrito de Vila Real.

"Lamentamos essas duas vítimas. É uma zona onde o incêndio se estava a desenvolver, mas estão todos os meios operacionais no terreno, nomeadamente a GNR a fazer essa validação para termos a certeza das circunstâncias em que o acidente se deu", frisou, acrescentando: "Estão a fazer neste momento essa investigação. Quando houver dados, serão públicos".

André Fernandes incluiu estes dois mortos no balanço das vítimas mortais registadas no âmbito dos incêndios desde 07 de julho, elevando o total para três, depois da morte de um piloto na sexta-feira, após a queda da aeronave em que seguia.

