"A ação aconteceu quando os suspeitos foram fiscalizados pela PF com uso de cães farejadores. A droga estava escondida na estrutura de três malas dos presos", indicou a corporação em comunicado.

Os dois detidos, naturais do estado brasileiro do Ceará, foram indiciados por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, crimes com penas de prisão de até 25 anos.

Já na sexta-feira, a PF deteve no aeroporto internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo, um jovem de 19 anos que tentou embarcar para Lisboa com quatro tijolos de cocaína que pesavam cerca de quatro quilogramas e estavam escondidos dentro da sua mala.

Apesar de não ter produção própria de cocaína, o Brasil é um dos principais pontos de passagem da droga proveniente de outros países da América Latina, com destino à Europa, e Portugal tem-se tornado numa das portas de embarque de estupefacientes para o continente europeu.

