Este ciclo, organizado há vários anos pela Casa da Música para "revelar música a cinéfilos e cinema a melómanos", começa com "um clássico do terror gótico", com o Remix Ensemble a interpretar uma banda sonora encomendada em 2001 ao compositor norte-americano Michael Shapiro.

Neste ciclo, na sexta-feira é exibido o filme mudo "A Queda da Casa de Usher" (1928), de Jean Epstein, com a Orquestra Sinfónica do Porto a interpretar ao vivo, em estreia, música do compositor espanhol José Maria Sánchez-Verdú.

Segundo a Casa da Música, esta nova banda sonora "resulta da admiração do compositor pelo pensamento de Epstein, trabalhando não apenas os aspetos puramente sonoros, mas também os aspetos filosóficos do pensamento do cineasta", que adaptou para cinema um conto de Edgar Allan Poe.

No sábado, no âmbito do serviço educativo, a Casa da Música acolhe um cineconcerto para famílias, pela plataforma Digitópia, com os músicos Filipe Fernandes, Óscar Rodrigues e Ricardo Vieira a interpretarem música para filmes de animação da realizadora alemã Lotte Reiniger, pioneira no cinema de animação com sombras.

