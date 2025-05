De acordo com informação disponível no 'site' oficial do festival, a 2.ª edição do Fado em Cidades Históricas acontece em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, nos dias 31 de maio e 01 de junho, e em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, entre 06 e 08 de junho.

Carminho e Cuca Roseta atuam nas duas cidades, tal como Maria Emília, natural de São Paulo e lusodescendente.

A programação em Ouro Preto inclui também atuações de Mariana Aydar, Sérgio Pererê, Jéssica Gaspar, Natanael Carvalho e o Coletivo Negras Autoras.

Nesta cidade haverá também uma palestra de História sobre "Os legados do colonialismo português: exploração e desafios contemporâneos".

Já em Petrópolis, além de Carminho, Cuca Roseta e Maria Emília, atuam também Alceu Valença, Cordão do Boitatá, Eduardo Neves, Natasha Llerena e João Felippe. Nesta cidade haverá também um Sarau Decolonial e Poesia, no qual será homenageada a poetisa e escritora portuguesa Maria Teresa Horta, que morreu este ano.

A programação inclui também oficinas para crianças, uma feira de "Sabores e Fazeres" e um 'chef' a cozinhar ao vivo ('showcooking').

