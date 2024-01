"O presidente do partido, Carlos César, foi eleito com 90,36%", anunciou o presidente da COC, Pedro do Carmo, na abertura do segundo dia de trabalhos do 24.º Congresso Nacional do PS, que decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL).

A eleição para presidente do PS realizou-se entre a tarde de sexta-feira, primeiro dia de trabalhos, e a manhã de hoje.

Carlos César, que chefiou o Governo Regional dos Açores entre 1996 e 2012 e foi líder parlamentar do PS entre 2015 e 2019, é presidente do PS desde 2014.

Entre a tarde de sexta-feira e a manhã de hoje, os delegados elegeram também a Mesa do Congresso, com 96,21% dos votos, a Comissão de Verificação de Poderes, com 96,44%, e a Comissão de Honra, com 98,16%.

IEL // SF

Lusa/Fim