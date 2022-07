Além de Carlos César, a delegação do PS integrará ainda o secretário-geral adjunto, João Torres, e o coordenador da delegação socialista no Parlamento Europeu, Manuel Pizarro.

Já sem representação parlamentar, o CDS-PP será o único partido que inclui o seu presidente na delegação ao Congresso dos antigos parceiros de coligação: além de Nuno Melo, marcarão também presença os 'vices' Telmo Correia e Álvaro Castello-Branco e a dirigente Isabel Meneres Campos.

O Chega estará representado no encerramento da reunião magna do PSD, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, pelos deputados Rita Matias e Diogo Pacheco de Amorim.

A Iniciativa Liberal irá enviar o secretário-geral, Miguel Rangel, a deputada municipal no Porto Fátima Ferreira e o coordenador do núcleo da IL no Porto, Ricardo Gouveia.

A delegação do PCP ao encerramento do Congresso do PSD será composta por Jaime Toga, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, e André Gregório da Direção da Organização Regional do Porto do PCP.

Pelo PAN, estarão na reunião magna do PSD os membros da Comissão Política Permanente do PAN, Bebiana Cunha e Paulo Vieira de Castro, enquanto o Livre estará representado por Filipa Pinto do Grupo de Contacto.

Segundo informação recolhida pela agência Lusa junto dos diferentes partidos com assento parlamentar, apenas o BE estará ausente no encerramento da reunião magna social-democrata, como acontece habitualmente nos congressos do PSD.

Também o presidente independente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, aceitou o convite do partido para estar presente no encerramento do 40.º Congresso do PSD "a convite do partido.

SMA/JF/FM // JPS

Lusa/fim