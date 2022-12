Em antecipação aos jornalistas da lista que apresenta esta tarde em Aveiro, Carla Castro referiu que as suas escolhas representam "o partido que saí das redes sociais e vai para a rua", aliando "experiência profissional, experiência política e conhecimento da organização e dos órgãos da Iniciativa Liberal".

"Esta equipa tem capacidade para fazer crescer o partido, para robustecer internamente o partido, mas para chegar também a novo eleitorado e ter aspirações de Governo", sintetizou.

Da atual direção de João Cotrim Figueiredo, que Carla Castro integrou como vogal, apenas transita para a lista da candidata Paulo Carmona que, juntamente com Filomena Francisco (candidata da IL à Câmara de Loures nas últimas autárquicas), ocuparão os cargos de vice-presidentes.

Uma das novidades é a escolha de Pedro Silva Martins (atual membro do Conselho Nacional da IL), que foi entre 2011 e 2013 secretário de Estado do Emprego de um executivo de Passos Coelho, destacando Carla Castro a "sua experiência governativa e o facto de ser um grande conhecedor de políticas públicas".

Para secretário-geral, a aposta recaiu sobre João Cascão, que foi membro da comissão instaladora e fundador da IL, sendo João Leitão o nome apontado como Tesoureiro.

A candidata destacou ainda a inclusão de Carina Crucho, doutorada em Química e investigadora na área de biomateriais, bem como Orlando Monteiro da Silva, que foi Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas cerca de 20 anos.

Questionada sobre se estas escolhas representam uma rutura com a atual direção de Cotrim Figueiredo, a liberal explicou que pretende "sobretudo ter novas soluções" porque "o partido tem muitíssimos bons quadros e muitíssima energia que é preciso aproveitar".

"Do ponto de vista do trabalho de equipa, trabalho colaborativo, trabalho em rede e o trabalho da comissão executiva a envolver as diversas estruturas é efetivamente uma diferente forma de trabalhar", contrastou.

Carla Castro apostou também numa redução do número de membros efetivos da direção, que passam também a ter "um pelouro, uma área de atuação específica".

"Todos os efetivos têm um pelouro, mas quer seja efetivo quer seja suplente, vão ficar de uma forma não executiva responsáveis por uma bandeira. Vamos garantir que, com a nossa eleição, não há bandeiras políticas que sejam esquecidas, não há bandeiras políticas que não sejam acauteladas", justificou.

Considerando que esta será uma direção "capacitada nas suas valências", a candidata adiantou que esta é uma "lista com experiência em todos os órgãos da IL" e "também comissários provenientes de diversos núcleos locais".

A candidata destacou ainda as "realidades geográficas abrangentes e conhecimentos complementares", bem como a experiência no poder local já que na sua equipa estão incluídos "ex-vereadores, atuais deputados municipais e atuais representantes de freguesia".

O advogado Rui Marrana (antigo militante do CDS que foi vice-presidente da concelhia do Porto), a deputada municipal em Sintra Eunice Baeta, o antigo vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira Carlos Martins, o deputado na Assembleia de freguesias de São Cosme, Valbom e Jovim Diogo Amaral, a psicóloga clínica Filipa Barbosa e a cabeça de lista por Évora nas últimas legislativas Maria João Cabral são outros dos nomes desta lista.

Carla Castro escolheu ainda Pedro Menezes Simões (gestor que integrou as listas da IL nas legislativas de 2019), Rui Nascimento (responsável pela coordenação do programa autárquico da IL para as últimas eleições autárquicas de Lisboa), Rui Pereira (Licenciado em Engenharia de Minas e Geoambiente pela Universidade do Porto) e Tomás Pereira (que já integrou listas do partido a eleições por Aveiro).

Estão ainda na lista Vanda Morgado, atual membro do Conselho de Jurisdição, e Bruno Machado, atual membro do Conselho Nacional.

