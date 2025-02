José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, presidirá à missa na sequência do cancelamento de todas as atividades do Papa até 17 de fevereiro, após o seu internamento hoje devido a uma bronquite, refere a nota do Vaticano.

Francisco foi internado pela quarta vez no Hospital Gemelli, em Roma, agora "para efetuar alguns exames de diagnóstico necessários e para prosseguir o tratamento da bronquite", adianta.

O Vaticano indicou que, pelo mesmo motivo, foi cancelada a Audiência Jubilar de sábado e um encontro com artistas, previsto para segunda-feira, nos estúdios da Cinecittà, em Roma.

Na quarta-feira, o Papa, de 88 anos, foi obrigado a interromper a leitura da catequese durante a Audiência Geral no Vaticano, devido à bronquite.

Francisco luta há muito tempo contra problemas de saúde, incluindo longos episódios de bronquite.

Usa andarilho ou bengala para se movimentar pelo seu apartamento e recentemente caiu duas vezes, magoando o braço e o queixo.

PAL (PMC) // FPA

Lusa/fim