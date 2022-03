Em comunicado, a capitania refere que o aviso de agitação marítima forte, previsto vigorar até às 06:00 de quinta-feira, foi cancelado.

"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", é acrescentado na mesma nota.

O aviso foi emitido na sequência das previsões que apontavam para ondas até quatro metros de altura na costa norte e até dois metros na costa sul.

TFS // VAM

Lusa/Fim