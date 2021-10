"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respetivas condições de navegabilidade", insta a capitania nas notas distribuídas.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na quarta-feira, a autoridade marítima regional emitiu avisos de mau tempo e de vento forte para a costa sul da Madeira que foram sendo sucessivamente prolongados.

A mais recente atualização estendia as recomendações até às 18:00 de hoje.

