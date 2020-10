"O Conselho Municipal não propôs uma nova toponímia da cidade, pediu apenas autorização de libertação de fundos para a reabilitação de praças da cidade, erguer uma estátua do general Alberto Chipande no local onde começa a avenida que leva o mesmo nome e um busto defronte do Instituto de Formação de Professores que também leva o seu nome", disse Florete Motarua, citado hoje pelo jornal "Notícias".

A proposta foi aprovada com votos a favor do partido no poder (Frente de Libertação de Moçambique), maioritário na Assembleia Municipal de Pemba, tendo a Renamo, principal partido de oposição, votado contra, e o Movimento Democrático de Moçambique, terceira força política, optado por abster-se.