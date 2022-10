"Já começamos com as restrições, mesmo para gerir o que temos até ao início da época chuvosa. Agora, estamos a tirar 33 mil metros cúbicos por dia, mas nas duas próximas semanas vamos baixar para 30 mil", declarou o diretor do FIPAG para a área operacional em Nampula, Mateus Saeze, citado hoje pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

O número oficial de habitantes da capital da província mais populosa de Moçambique passou de 120 mil para cerca de 900 mil desde a construção da principal estrutura dos sistemas de abastecimento de água na cidade, que data do período colonial, segundo dados avançados pela AIM.

"Para aquilo que é a população atual da cidade de Nampula, precisaríamos de 120 mil metros cúbicos por dia. Atualmente, quando a barragem está no seu nível de encaixe máximo, só conseguimos produzir 40 mil, portanto há um défice de 80 mil", acrescenta Mateus Saeze.

Na sequência do baixo nível de água na barragem local, no rio Monapo, esta é a segunda vez que o FIPAG anuncia restrições no abastecimento de água para capital de Nampula, terceira maior cidade moçambicana, a seguir às cidades de Maputo e Matola, no sul.

O reforço do abastecimento de água à capital provincial de Nampula é apontado há vários anos como uma necessidade, decorrendo negociações com parceiros de cooperação para tentar realizar obras de reforço da rede.

Uma albufeira prevista para o rio Mecubúri teria capacidade de armazenar mais de sete mil milhões de metros cúbicos de água, o dobro da dimensão máxima atual.

O abastecimento a partir de Monapo foi criado há cerca de 60 anos e consegue reter cerca de 3,4 mil milhões de metros cúbicos de água.

A administração do serviço de águas aponta para uma explosão demográfica da cidade de Nampula para justificar o empreendimento, que poderia terminar com as restrições no abastecimento - que atualmente se impõem devido às limitações da albufeira de Monapo.

A província de Nampula é a mais populosa de Moçambique, com 5,7 milhões dos 28 milhões de habitantes do país, segundo o censo populacional de 2017.

