Kristofferson morreu na sua casa em Maui, no Hawai, no sábado, segundo a porta-voz da família, Ebie McFarland, acrescentado que o cantor e ator morreu em paz, rodeado pela família, sem acrescentar mais informações sobre a causa da morte

A partir do final dos anos 1960, Kris Kristofferson, nascido em Brownsville, no Texas, escreveu clássicos como "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times" e "Me and Bobby McGee".

Era cantor, mas muitas das suas músicas tornaram-se mais conhecidas tocadas por outros, como Ray Price, que cantou "For the Good Times", ou Janis Joplin, com "Me and Bobby McGee".

Kristofferson esteve ao lado de Ellen Burstyn, em 1974, no filme de Martin Scorsese "Alice Doesn't Live Here Anymore", ao lado de Barbra Streisand, em 1976, mo filme "A Star Is Born", e ao lado de Wesley Snipes, em "Blade", da Marvel, em 1998.

Venceu quatro Grammys e cinco galardões das associações de música country.

O cantor, que conseguia recitar William Blake de memória, escreveu letras de música folk e foi influenciado por Bob Dylan, representando uma nova geração de compositores country, juntamente com Willie Nelson, John Prine e Tom T. Hall.

"Não há melhor compositor vivo do que Kris Kristofferson", disse Nelson durante uma cerimónia de homenagem a Kristofferson, em novembro de 2009, realizada pela BMI.

Kris Kristofferson foi pugilista e jogador de futebol americano do Golden Gloves, na faculdade, fez um mestrado em inglês no Merton College, na Universidade de Oxford, em Inglaterra, e recusou uma nomeação para lecionar na Academia Militar dos EUA, em West Point, Nova York, para seguir carreira como compositor em Nashville.

Os 'hits' que Kristofferson gravou incluem "Why Me", "Loving Her Was Easier (Than Anything I'll Ever Do)", "Watch Closely Now" "Desperados Waiting for a Train", "A Song I'd Like to Sing" e "Jesus Was a Capricorn."

Em 1973, casou com a compositora Rita Coolidge e juntos tiveram uma carreira de sucesso que lhes rendeu dois prémios Grammy. Acabaram por se divorciar em 1980.

Kristofferson afastou-se dos espetáculos e das gravações em 2021, fazendo apenas aparições ocasionais no palco.

