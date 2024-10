"O Património Cultural, Instituto Público, vem por este meio divulgar o início ao processo de Consulta Pública sobre o projeto de decisão de inscrição da 'Festa de S. Gonçalinho' no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial", lê-se no anúncio.

A consulta pública terá a duração de 30 dias, podendo os interessados consultar os elementos constantes do processo de inventariação no "site" do Património Cultural ou, presencialmente, na Divisão de Cadastro, Inventário e Classificação, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

O Património Cultural vai decidir sobre o pedido de inventariação da "Festa de São Gonçalinho" no prazo de 120 dias, após a conclusão do período desta consulta pública.

O processo de candidatura das "Festas de São Gonçalinho" a património nacional imaterial foi iniciado, em 2019, pela Câmara de Aveiro, em estreita articulação com a Mordomia de São Gonçalinho e com a Paróquia da Vera Cruz.

As Festas em Honra de São Gonçalinho realizam-se anualmente no fim de semana mais próximo do dia 10 de janeiro, dia dedicado ao São Gonçalinho.

As gentes do bairro típico da Beira-Mar, na cidade de Aveiro, particularmente devotas a São Gonçalinho, velam pelas tradições associadas às festividades marcadas pelo lançamento de cavacas doces do alto da capela.

As cavacas são arremessadas por devotos em pagamento de promessas ao santo, agradecendo o seu poder de cura de doenças ósseas e a sua capacidade de resolver problemas conjugais e amorosos, e no largo da capela juntam-se multidões para apanhar as muitas toneladas do típico doce, que é atirado ao som do sino.

Outros rituais da festa realizam-se dentro da própria capela como a entrega do ramo e a "Dança dos Mancos", um ritual pagão rodeado de algum secretismo.

Ao nível religioso, celebra-se missa solene na capela.

