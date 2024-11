Com 94,4% dos votos apurados, Orsi obteve nas eleições de domingo 1.123.420 votos contra 1.042.001 do adversário de centro-direita, Álvaro Delgado, de acordo com os resultados oficiais divulgados pelo tribunal eleitoral.

"Serei o presidente que apela repetidamente ao diálogo nacional para encontrar as melhores soluções, naturalmente seguindo a nossa visão, mas também ouvindo com muita atenção o que os outros nos dizem", afirmou, num discurso aos apoiantes, o candidato da coligação de esquerda Frente Ampla, antigo professor de História.

O antigo veterinário, Álvaro Delgado, do Partido Nacional de direita, do Presidente cessante, Luis Lacalle Pou, admitiu a derrota no domingo à noite.

"Hoje, o povo uruguaio escolheu [aquele] que ocupará a Presidência da República", declarou Delgado, dizendo que saúda Orsi em nome de "todos os membros da coligação [governamental]" que o apoiaram.

Yamandu Orsi venceu a primeira volta, a 27 de outubro, com 43,9% dos votos, à frente de Delgado (26,8%), que, no entanto, contou na segunda volta com o apoio de Andres Ojeda, do partido de centro-direita Colorado, que ficou em terceiro lugar (16%).

A vitória de Orsi não constitui, no entanto, um presságio de mudança de rumo, uma vez que o presidente eleito prometeu durante a candidatura "uma mudança segura que não será radical".

