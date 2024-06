"Portugal é um dos países que temos, em termos de investimento externo, uma presença também muito forte e achamos que temos de continuar a trabalhar dando um apoio aos investimentos privados, mas também àquilo que são os programas e planos dos investimentos públicos", disse Daniel Chapo, no final de um encontro, na sede nacional do PS, com o líder socialista, Pedro Nuno Santos.

O candidato da Frelimo às eleições presidenciais de 09 de outubro próximo, salientou que, na quinta-feira, primeiro dia da sua estada em Portugal, foi recebido pelo Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, e que hoje, para estreitar as relações políticas e partidárias, foi a vez de conversar com Pedro Nuno Santos.

"O encontro correu muito bem (...). O Partido Socialista é um partido irmão da Frelimo, porque tanto a Frelimo como o Partido Socialista pertencemos à Internacional Socialista e temos trabalhado mutuamente em termos de cooperação e depois também em termos de apoios, em momentos que é necessário cada partido apoiar o outro", afirmou.

Nesse sentido, devido às eleições de 09 de outubro, Daniel Chapo disse ter transmitido a Pedro Nuno Santos a necessidade de um apoio mútuo.

"E a correspondência foi muito boa em termos de disponibilidade para apoiar o partido Frelimo e o seu candidato à Presidência da República e nós, como Frelimo, agradecemos bastante este apoio incondicional, moral, espiritual e, se for possível, também presencial, no sentido de poder trabalhar junto da Frelimo por forma a que possamos vencer as eleições", acrescentou.

Daniel Chapo destacou também o trabalho da comunidade portuguesa residente em Moçambique, que disse ter "uma presença muito forte".

"Para além de ser forte tem boas atitudes em termos de disciplina, de comportamento e do apoio ao desenvolvimento do país", frisou.

Referindo-se à eleição de António Costa para o cargo de presidente do Conselho Europeu, Daniel Chapo deu os parabéns ao povo português.

"Gostaria de aproveitar esta ocasião para endereçar os parabéns ao povo português pelo facto de ontem [quinta-feira] ter sido eleito um português, António Costa, para o Conselho Europeu, um órgão extremamente importante para o desenvolvimento da Europa, mas em particular para Portugal e também para Moçambique", disse.

Daniel Chapo acrescentou que António Costa "é um português não só com visão portuguesa, como um país, mas também com visão internacional" e a sua eleição resultou de "uma carreira extraordinária que foi fazendo como um político internacionalmente reconhecido".

Com a eleição de António Costa, Daniel Chapo disse ter a certeza que Moçambique "vai consolidar as relações de amizade e cooperação com a União Europeia".

"A vitória de Portugal num Conselho Europeu, também pelos nossos laços de amizade e de cooperação, é a vitória também de Moçambique", sublinhou.

EL // MLL

Lusa/Fim